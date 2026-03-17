Ook Transavia rekent brandstoftoeslag om duurdere kerosine

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 16:03
SCHIPHOL (ANP) - Ook budgetmaatschappij Transavia rekent sinds begin deze week extra kosten vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het gaat om een toeslag van 5 euro op een aantal vluchten, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van De Telegraaf.
De luchtvaartmaatschappij zegt niet op welke routes de extra kosten gelden. Vorige week werd al bekend dat KLM, net als Transavia onderdeel van Air France-KLM, een brandstoftoeslag in rekening brengt omdat de Iranoorlog kerosine in korte tijd fors duurder heeft gemaakt.
Transavia vangt ook zelf een deel van de gestegen brandstofkosten op, zegt een woordvoerster. Het bedrijf koopt daarnaast binnen Air France-KLM gezamenlijk kerosine in. Daarbij dekt de groep met hedgingcontracten een deel van de risico's op prijsstijgingen af.
