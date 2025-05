Commissie wil handel binnen de EU makkelijker maken

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de handel tussen lidstaten vergemakkelijken door uniforme regels in te voeren voor bijvoorbeeld labels, diploma-erkenning of milieu-en veiligheidsstandaarden. Zo kan de interne EU-markt hopelijk groeien, staat in de strategie voor de interne markt die woensdag werd gepresenteerd door Eurocommissaris Stéphane Séjourné (Handel).

De Commissie verwacht dat het verminderen van handelsbarrières de EU jaarlijks 1,3 biljoen euro kan opleveren, staat in een intern document. De Commissie stelde eerder al dat een toename van 2,4 procent in interne handel een eventueel verlies van 20 procent aan export naar de Verenigde Staten zou compenseren.

De Commissie stelt verschillende maatregelen voor om handel te vereenvoudigen. Een voorbeeld is het vervangen van productlabels door QR-codes. Nu zijn voor elke lidstaat aparte productlabels vereist, wat producenten tijd en geld kost. Een digitaal paspoort voor EU-producten zou het verhandelen van meer producten op de interne markt vergemakkelijken. Daarvoor moeten EU-instanties wel sneller gezamenlijke veiligheids- en milieustandaarden voor goederen en voedsel invoeren.

Andere lidstaat

De Commissie wil ook de erkenning van diploma's en kwalificaties van werknemers in een andere lidstaat vergemakkelijken, waardoor werken in een ander EU-land simpeler wordt. Dat geldt ook voor diploma's uit niet-EU-landen, om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Daarnaast moet het oprichten van een bedrijf in een andere EU-lidstaat eenvoudiger worden, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen in grensgebieden.

Niets kan de interne markt meer tegenwerken dan lidstaten die plotseling nieuwe regels invoeren, ziet de Commissie. Daarom moeten lidstaten zelf een vertegenwoordiger aanwijzen die erop toeziet dat nationale regelgeving de interne EU-markt niet belemmert. Deze 'sherpa's' moeten vaak overleggen om problemen te voorkomen, bij voorkeur al eind dit jaar.

Vereenvoudigingen

De Commissie werkt sinds haar aantreden aan verschillende pakketten voor vereenvoudigingen op meerdere EU-terreinen. Eerder waren er al pakketten voor landbouw en defensie. De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten nog over de pakketten stemmen.