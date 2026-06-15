Compensatie voor ANWB Energie-klanten die wachten op afrekening

DEN HAAG (ANP) - ANWB Energie gaat klanten compenseren die wachten op hun eind- of jaarrekening. Dat heeft het bedrijf toegezegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat om ongeveer zevenhonderd klanten die meer dan zes weken wachten.

In april werd ANWB Energie al onder toezicht gesteld door de ACM na veel klachten en vragen over de jaarrekeningen. Het bedrijf beloofde die problemen met de administratie voor 12 juni op te lossen. Dat is niet bij iedereen gebeurd, door problemen met het automatiseringssysteem. Het op orde hebben van de administratie is belangrijk, omdat mensen die daar recht op hebben hun geld tijdig moeten terugkrijgen van de energieleverancier.

ANWB Energie heeft nu toegezegd dat het bedrijf binnen drie weken persoonlijk contact opneemt om de problemen op te lossen en gaat alle klanten 150 euro compensatie betalen.

ANWB levert sinds juni 2021 stroom en gas. Bij de lancering meldde de organisatie voor verkeer en toerisme dat het om groene stroom en gas uit Nederland gaat.