AzG: meer noodhulp nodig om ebola-uitbraak te bedwingen

BUNIA (ANP) - Er is meer noodhulp nodig om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo onder controle te brengen, stelt Artsen zonder Grenzen (AzG). Volgens de hulporganisatie verspreidt het dodelijke virus zich een maand na de uitbraak nog altijd sneller dan dat de hulp voor de bestrijding toeneemt.

"Niemand weet de echte omvang of waar de ziekte zich precies verspreidt", zegt AzG-coördinator Kate White. "Wat we wel weten is dat de meeste behandelcentra in de provincie Ituri overweldigd zijn." Officieel zijn er ruim 650 besmettingen en meer dan 130 sterfgevallen, maar AzG vermoedt dat het werkelijke aantal hoger ligt. De overgrote meerderheid daarvan is aangetroffen in Oost-Congo, met enkele gevallen in Oeganda.

De hulporganisatie roept op tot een "grotere en beter gecoördineerde respons, met meer testcapaciteit, betere opsporing van besmettingen, nauwere samenwerking met lokale gemeenschappen en blijvende toegang tot reguliere gezondheidszorg".