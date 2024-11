Computermakers Dell en HP omlaag op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Dell en HP gingen woensdag hard omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De twee computerfabrikanten kwamen met tegenvallende verkoopcijfers en signaleerden daarmee dat het langverwachte herstel van de pc-markt lijkt te stagneren. Ook gaven beide bedrijven teleurstellende verwachtingen af voor het huidige kwartaal. Dell zakte 13 procent en HP verloor 8,1 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op het inflatiecijfer dat de Federal Reserve als maatstaf hanteert. Dat cijfer kwam in oktober uit op 2,1 procent, wat lager was dan verwacht. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. De Amerikaanse bank is dit jaar begonnen met het verlagen van de leenkosten doordat de inflatie is afgenomen. In december vergadert de Fed opnieuw over de rente.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 44.992 punten en de breder samengestelde S&P 500-index daalde 0,1 procent tot 6016 punten. Beide graadmeters eindigden dinsdag op nieuwe records. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent en opende op 19.105 punten.