COA in hoger beroep tegen uitspraak over opvang in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het orgaan zegt woensdag dat de rechter eisen oplegt "waaraan het niet kan voldoen". Dat heeft het COA in de zaak ook onderbouwd, maar volgens de organisatie heeft de rechter daarop "onvoldoende acht geslagen".

Het COA verzet zich niet tegen het oordeel dat het zich aan de afspraak van een maximum van 2000 asielzoekers op het terrein moet houden.