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Concerten Harry Styles wakkerden inflatie in Nederland aan

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De reeks concerten van Harry Styles in mei van dit jaar heeft effect gehad op de Nederlandse inflatie. Dat stellen Daniëlle Hooijenga en Ide Kearney, economen bij De Nederlandsche Bank (DNB), in het economentijdschrift ESB. Doordat het de enige concerten op Europese bodem waren van de artiest, moesten veel fans uit het buitenland komen. Dat leidde naast een grote vraag naar concertkaartjes ook tot meer uitgaven voor overnachtingen.
Volgens de economen van DNB hebben de acht concerten in mei duidelijk invloed op het inflatiecijfer van mei. Voor hotelovernachtingen in mei stegen de prijzen met 21,5 procent. Dat is veel hoger dan het gemiddelde van de laatste jaren. Voor concerttickets was de inflatie in mei met 7,4 procent ruim twee keer zo hoog als gemiddeld.
In totaal droegen die hotelovernachtingen 0,38 procentpunt bij aan de inflatie, waarmee de bijdrage van Harry Styles aan de Nederlandse inflatie "op eenzame hoogte" staat, aldus de economen. Kanttekening daarbij is wel dat het btw-tarief op hotelovernachtingen ook steeg.
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