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Kremlin: dieseldeal met VS opent deur naar verdere samenwerking

Economie
door anp
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MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De deal die de Verenigde Staten met Rusland hebben gesloten over de levering van Russische diesel kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen. Dat zei Kirill Dmitriev, gezant van het Kremlin, woensdag.
Hij voegde eraan toe dat Moskou eventuele problemen als gevolg van sancties zal overwinnen om de dieselvoorziening te waarborgen. Het voorbeeld van de samenwerking met de VS op het gebied van diesel "zal ook andere mogelijkheden openen", zei Dmitriev tegen verslaggevers, zonder verdere details te geven.
De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldwijde markt. Trump sprak van een zeer succesvolle discussie met de Russische president Vladimir Poetin en zei dat de leveringen zullen helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor boeren en truckers. Diesel speelt wereldwijd een cruciale rol in de economie, omdat het de brandstof is voor een groot deel van het goederenvervoer, de landbouw, de bouw en de industrie.
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