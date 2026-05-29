ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Concurreren met spaarrentes neemt hap uit winst bunq

Economie
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 10:10
anp290526080 1
AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank bunq heeft vorig jaar een veel lagere winst geboekt. De marktrentes daalden, terwijl de financiële instelling bleef concurreren met relatief hoge spaarrentes om klanten te lokken. Daardoor hield bunq zelf minder over.
De nettowinst daalde naar 22,4 miljoen euro, tegenover 63,6 miljoen euro een jaar eerder. Bunq maakte ook kosten voor zijn internationale uitbreiding. Na een eerste vergunningaanvraag in de Verenigde Staten vroeg het bedrijf begin dit jaar ook een Amerikaanse bankvergunning aan. Daarnaast stak het bedrijf geld in nieuwe diensten, onder andere rond cryptohandel.
Bunq laat zich erop voorstaan vooral internationaal georiënteerde klanten te willen helpen, die zich niet gebonden voelen aan een land. Het aantal klanten dat de bankapp voor dagelijkse financiële zaken gebruikt, steeg met een kwart. In totaal maken 22 miljoen mensen gebruik van de internetbank. De spaartegoeden van klanten bij bunq stegen met 6 procent tot een totaal van 8,4 miljard euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

Loading