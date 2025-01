Conflict Ben & Jerry's en Unilever om noemen Trump in verklaring

NEW YORK (ANP/RTR) - Ben & Jerry's heeft de druk op moederbedrijf Unilever verder opgevoerd in hun onlangs opgelaaide juridische conflict. De Amerikaanse ijsmaker had in november een aanklacht ingediend tegen het levensmiddelenconcern, waarin Unilever werd beschuldigd van het tegenhouden van steunbetuigingen aan Palestijnse vluchtelingen en de oproep om militaire hulp aan Israël te beëindigen. Nu beschuldigt de ijsmaker het moederbedrijf er ook van een verklaring over sociaal beleid te hebben tegengehouden, omdat de Amerikaanse president Donald Trump hierin werd genoemd.

Het bericht zou over gevoelige onderwerpen gaan als abortus, klimaatverandering, minimumlonen en gezondheidszorg en moest op 20 januari worden gepubliceerd, de dag dat Trump president werd. Maar op 18 januari zou het hoofd van de ijsactiviteiten van Unilever, Peter ter Kulve, de publicatie ervan hebben verboden omdat de naam van Trump erin voorkwam, aldus de nu aangepaste claim.

Volgens de aanklacht zei Ter Kulve dat "ondanks vier decennia van progressief sociaal activisme, en het jarenlang specifiek bekritiseren van het beleid van de Trump-regering, het nu te taboe was geworden voor het merk om Trump te bekritiseren". Wat Ben & Jerry's precies over Trump wilde zeggen, is niet duidelijk.