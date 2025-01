Israëlische president Herzog verwelkomt terugkeer vier gijzelaars

JERUZALEM (ANP/DPA) - De Israëlische president Isaac Herzog heeft de vrijlating van vier Israëlische gijzelaars uit de Gazastrook verwelkomd. "Een hele natie huilt en juicht", aldus Herzog. Hij noemde de vier militairen bij hun voornaam en zei: "Daniella, Liri, Naama, and Karina, jullie zijn helden, welkom thuis."

Hij zei te hopen dat ze kracht herwinnen na 477 dagen als gijzelaar te zijn vastgehouden in de Gazastrook. Hij herinnerde eraan dat er nog steeds gijzelaars worden vastgehouden en zei dat "we niet rusten voor we al onze broers en zussen uit de hel van gevangenschap in Gaza terugbrengen".

De vrijlatingen vormen onderdeel van een bestand tussen Israël en Hamas waarvan de eerste fase afgelopen weekend is ingegaan.