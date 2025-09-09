ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumenten besteden meer aan goederen en diensten

Economie
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 9:41
anp090925066 1
DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in juli meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 1,3 procent hoger dan in juli 2024. In juni gaven consumenten 1,4 procent meer uit.
Aan diensten gaven consumenten in juli 1,1 procent meer uit. Vooral aan vervoer en communicatie, recreatie, cultuur en horeca werd meer uitgegeven. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.
Consumenten gaven daarnaast 3,7 procent meer uit aan duurzame goederen dan in juli 2024. Ze gaven meer uit aan schoenen, kleding en elektrische apparaten. Ook kochten ze meer personenauto's. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,1 procent minder besteed. Daarnaast hebben huishoudens in juli evenveel energie, motorbrandstoffen en producten voor persoonlijke verzorging verbruikt.
Vorig artikel

Kroongetuige Marengo-proces komt onder voorwaarden vrij

Volgend artikel

KLM schrapt ruim honderd vluchten door staking grondpersoneel

POPULAIR NIEUWS

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

145340906_m

Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

ANP-523489173

Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)

ANP-452281857

Waarom jongeren tegenwoordig zo ongelukkig zijn volgens een expert bij CNN