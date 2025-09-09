Consumenten besteden meer aan goederen en diensten

DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in juli meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 1,3 procent hoger dan in juli 2024. In juni gaven consumenten 1,4 procent meer uit.

Aan diensten gaven consumenten in juli 1,1 procent meer uit. Vooral aan vervoer en communicatie, recreatie, cultuur en horeca werd meer uitgegeven. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Consumenten gaven daarnaast 3,7 procent meer uit aan duurzame goederen dan in juli 2024. Ze gaven meer uit aan schoenen, kleding en elektrische apparaten. Ook kochten ze meer personenauto's. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,1 procent minder besteed. Daarnaast hebben huishoudens in juli evenveel energie, motorbrandstoffen en producten voor persoonlijke verzorging verbruikt.