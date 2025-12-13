De wijnen die je volgens de Financial Times moet drinken deze kerst

De Financial Times maakt jaarlijks een lijst met aanbevolen wijnen voor de feestdagen. Het is de krant voor mensen met geld, dus er zitten dure flessen bij. Maar ook flessen die redelijk zijn geprijsd. In de lijst lopen de prijzen op. Van 12,50 tot 265 euro

De prijzen zijn in ponden en euro's

Je kunt alle wijnen terugzoeken via Wine‑Searcher

Feestwijn

Undurraga Cauquenes Estate Carignan 2022 Maule – £10,95 ≈ €12,50

Bodegas Care Garnacha Nativa 2022 Cariñena – £12 ≈ €13,70

Ch de Pitray 2022 Castillon Côtes de Bordeaux – £12,50 ≈ €14,25

Dom de Laguille Merlot, Rouge de Plaisir 2023 Côtes de Gascogne – £12,55 ≈ €14,30

Bodegas San Martín, Alma de Unx Garnacha 2023 Navarra – £13,45 ≈ €15,35

Xanadu, Point Break Cabernet Sauvignon 2023 Margaret River – £13,50 ≈ €15,40

Boutinot, Réserve des Hospitaliers 2024 Cairanne – £13,50 ≈ €15,40

Ch Les Gravières de de Brandille 2020 Bordeaux Supérieur – £13,75 ≈ €15,70

Ch Tanunda, The Oath Shiraz 2023 Barossa – £14 ≈ €16,00

Bideona, Viña Ecay Crianza Tempranillo Orgánico 2021 Rioja – £14 ≈ €16,00

Piedra Fluida, Magec 2023 Tenerife – £14,95 ≈ €17,00

La Compagnie de Burgondie, Les Vignes de de la Croix 2023 Bourgogne Côte Chalonnaise – £15 ≈ €17,10

Cave de Tulette, Les Trois Couronnes 2023 Vinsobres – £15 ≈ €17,10

Bird in Hand, Two in the Bush Shiraz 2023 Adelaide Hills – £16 ≈ €18,25

Château de Pizay 2023 Régnié – £16 ≈ €18,25

Calçada, Duris Reserva 2021 Douro – £16 ≈ €18,25

Ch de Francs 2018 Francs — Côtes de Bordeaux – £16 ≈ €18,25

Tesco Finest Oakville Cabernet Sauvignon 2023 Napa Valley – £16,96 ≈ €19,35

Ch Tayet, Cuvée Prestige 2018 Bordeaux Supérieur – £17 ≈ €19,40

Ch Fourcas-Borie 2016 Listrac – £17 ≈ €19,40

Mascota, Unánime Gran Vino 2021 Mendoza – £17,50 ≈ €19,95

Pisano, Family Selection Grand Reserve Tannat 2023 Uruguay – £17,50 ≈ €19,95

Ch Bellerive 2016 Médoc – £17,95 ≈ €20,50

Famille Guerin, La Vigne de Mon Père 2023 Moulin-à-Vent – £18 ≈ €20,50

Le Moulin Rose de Malescasse 2020 Haut-Médoc – £18 ≈ €20,50

Ch Lancyre, Clos des Combes 2023 Pic Saint Loup – £18,40 ≈ €21,00

Distant Noises Cabernet Sauvignon 2019 Yarra Valley – £18,95 ≈ €21,60

Braunewell Spätburgunder 2020 Rheinhessen – £19 ≈ €22,00

Zulal Areni 2021 Armenië – £19,30 ≈ €22,00

Manoella 2023 Douro – £19 ≈ €22,00

Catena, DV Catena Malbec 2022 La Consulta – £20 ≈ €22,80

Terre da Vino 2020 Barolo – £21 ≈ €24,00

Dom Torraccia, Porto Vecchio 2021 Vin de Corse – £21 ≈ €24,00

Tenuta Casenuove 2020 Chianti Classico – £22,50 ≈ €25,70

Ch La Croix de Marbuzet 2022 St Estèphe – £22 ≈ €25,10

Camins2Dreams, Yilá Red 2023 Santa Barbara County – £22 ≈ €25,10

Kelly Washington, La Monella Pinot Noir 2024 Marlborough – £23 ≈ €26,20

Hoddles Creek Pinot Noir 2023 Yarra Valley – £23,50 ≈ €26,80

Dom Fontaine Gagnard 2023 Bourgogne Passetoutgrains – £23,60 ≈ €26,90

Michelini i Mufatto, GY Gualtallary Malbec/Cabernet Franc 2022 Uco Valley – £23,95 ≈ €27,30

I Fabbri 2022 Chianti Classico – £23,95 ≈ €27,30

Ch Musar, Aana 2020 Bekaa Valley – £24,50 ≈ €28,00

Col di Lamo 2022 Rosso di Montalcino – £24,95 ≈ €28,50

Bannockburn Shiraz 2022 Geelong – £25 ≈ €28,60

The Chocolate Block 2023 Swartland – £25 ≈ €28,60

Contino Reserva 2020 Rioja – £27 ≈ €30,80

Coste del Vivo, Rosso No 1 NV IGT Toscana – £27,50 ≈ €31,40

Dom Pierre Gaillard, Clos de Cuminaille 2020 St Joseph – £32,60 ≈ €37,20

Yaban Kolektif, Erciş Karası 1770 2023 Oost-Anatolië – £33 ≈ €37,70

Albert Bichot 2022 Fixin – £37 ≈ €42,20

Dom René Bouvier, Le Finage 2022 Marsannay – £37 ≈ €42,20

Fogwell Syrah 2023 West-Kaap – £42 ≈ €47,90

Dom de Perdiguier, Cuvée en Auger 2016 IGP Coteaux d'Ensérune (magnum) – £43 ≈ €49,00

Turley Old Vines Zinfandel 2022 Lodi – £44 ≈ €50,20

Dom de Bellene, Teurons Premier Cru 2019 Beaune – £49 ≈ €55,90

Ch Grand Puy Lacoste 2009 Pauillac – £100 (Trove) ≈ €114,00 / £120 (Hedonism) ≈ €137,00

Domaine Jamet 2011 Côte Rôtie – £230 ≈ €262,00–€265,00