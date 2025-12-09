ECONOMIE
Consumenten besteden meer aan goederen en diensten

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 6:56
anp091225049 1
DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in oktober meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 0,8 procent hoger dan in oktober 2024. In september gaven consumenten ook 0,8 procent meer uit.
Aan diensten gaven consumenten 0,6 procent meer uit, vooral aan vervoer, communicatie en medische diensten. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.
Consumenten gaven daarnaast 2,2 procent meer uit aan duurzame goederen dan in oktober 2024. Ze kochten vooral meer schoenen, elektrische apparaten, spullen voor de woning en kleding. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,3 procent minder besteed dan in oktober 2024. Verder hebben huishoudens in oktober 0,5 procent meer overige goederen zoals producten voor persoonlijke verzorging en energie verbruikt.
