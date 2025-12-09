Prijzen vliegtickets en voeding drukken inflatie in november

Het dagelijks leven is in november gemiddeld 2,9 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie daalde daarmee vergeleken met de 3,1 procent in oktober.

De daling van de inflatie kwam door de prijsontwikkeling van internationale vluchten. In november waren vliegtickets 11,9 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In oktober waren deze nog 1,7 procent duurder dan in oktober 2024. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen droeg bij aan de daling van de inflatie. In november waren voedingsmiddelen 2,8 procent duurder dan het jaar ervoor; in oktober was dit 3,6 procent.

Vergeleken met de voorgaande maand daalden de consumentenprijzen in november met 0,8 procent. Bij een vergelijking tussen twee verschillende maanden moet volgens het CBS wel rekening worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper.