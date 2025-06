Consumenten besteden minder aan goederen en meer aan diensten

DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in april minder goederen aangeschaft dan een jaar eerder. Wel namen ze meer diensten af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in de vierde maand van het jaar 0,2 procent hoger dan in april 2024. In maart gaven consumenten 1,2 procent meer uit.

Aan diensten gaven consumenten in april 0,8 procent meer uit. Vooral aan vervoer en communicatie werd meer besteed. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,7 procent minder uitgegeven.

Ook verbruikten huishoudens 4,9 procent minder overige goederen, zoals energie en motorbrandstoffen, dan in april 2024. Ze kochten daarnaast 1,9 procent meer duurzame goederen, vooral kleding, schoenen en elektrische apparatuur.

De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Het CBS merkt daarbij op dat de omstandigheden voor de consumptie in mei ongunstiger waren dan in april. Dat komt vooral doordat consumenten negatiever waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid en hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook sloeg de stijging van de beurskoersen om in een daling.