Consumenten geven meer uit aan goederen en diensten

DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in november meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 0,5 procent hoger dan in november 2024. In oktober gaven consumenten 0,9 procent meer uit.

Aan diensten gaven consumenten 0,9 procent meer uit, vooral aan vervoer, communicatie en medische diensten. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Consumenten schaften daarnaast 1,4 procent meer duurzame goederen aan dan in november 2024. Ze kochten vooral meer schoenen, elektrische apparaten en kleding. Aan voedings- en genotmiddelen werd 1,1 procent meer besteed dan een jaar eerder. Verder hebben huishoudens in november 3,4 procent minder overige goederen zoals energie en motorbrandstoffen verbruikt.