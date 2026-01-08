Noah opnieuw populairste jongensnaam, Noor favoriet bij meisjes

Noah was in 2025 opnieuw de populairste babynaam voor jongens. Meisjes werden het vaakst Noor genoemd, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor het zevende jaar op rij staat Noah bovenaan.

Dit jaar kregen iets minder jongens de naam Noah. In 2024 werd het aan 922 jongens gegeven, vorig jaar waren dat er 883. Luca stond de afgelopen jaren op plek twee, nu is dat Liam. Luca staat op de derde plaats.

Noor was de populairste meisjesnaam, 705 meisjes werden zo genoemd. Vorig jaar stond deze naam nog op plek zeven. Dit jaar staat Emma daar, de populairste meisjesnaam van 2024. Net als in 2024 staan Olivia en Nora op de tweede en derde plek.

Robin, Charlie en Riley

Robin was vorig jaar de meest voorkomende genderneutrale naam. Bijna evenveel jongens als meisjes werden bij geboorte zo genoemd. Op plek twee en drie volgen Charlie en Riley.

De SVB meldt dat er vorig jaar tot en met november 84.774 jongens en 80.985 meisjes zijn geboren. De organisatie regelt de uitkering van kinderbijslag. Deze wordt na de geboorte van een baby aangevraagd.

Friesland

De populairste babynamen verschillen per provincie. Noah staat bovenaan in vijf provincies: Flevoland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Vorig jaar was dit nog in zeven provincies. Emma was in vier provincies het populairst: in Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

In Friesland stond voor jongens Hidde en voor meisjes Lieke bovenaan. Hidde kwam in geen enkele andere provincie in de top 10 voor, Lieke slechts in twee andere. Dat waren de provincies Drenthe en Groningen.