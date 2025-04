Consumentenbond kritisch op dalende vergoeding bankhelpdeskfraude

AMSTERDAM (ANP) - De Consumentenbond reageert "teleurgesteld" op het gedaalde percentage van de schade die banken hebben vergoed aan slachtoffers van bankhelpdeskfraude. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde eerder vrijdag dat banken in 2024 48 procent van de schade hebben vergoed. De Consumentenbond benadrukt dat dit percentage de afgelopen jaren "flink" is afgenomen.

In 2021 werd volgens de NVB nog 92 procent vergoed, in 2022 89 procent en in 2023 69 procent. Wel verloren klanten in 2024 en 2023 minder geld aan bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters zich voordoen als een bankmedewerker om geld van iemand in handen te krijgen.

Het lagere percentage vergoedingen ligt volgens de Consumentenbond aan de "flink verouderde" definitie van bankhelpdeskfraude die banken hanteren. Omdat oplichters hun werkwijze steeds veranderen, voldoen steeds minder fraudegevallen aan de definitie en dan wordt compensatie afgewezen, aldus de Consumentenbond.