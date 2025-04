Griekspoor kan Zverev op BMW Open niet opnieuw verrassen

MÜNCHEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor (28) wist dit keer niet te winnen van wereldtopper Alexander Zverev. De nummer 1 van Nederland kreeg wel kansen op een nieuwe stunt, maar ging tegen de lokale favoriet in de kwartfinales van het BMW Open in drie sets ten onder: 7-6 (6) 6-7 (3) 4-6. Griekspoor had in maart op het tennistoernooi van Indian Wells nog verrassend gewonnen van de 27-jarige Duitser. Zverev stuit in de halve finale op de winnaar van de partij tussen de Hongaar Fabian Marozsan en de Belg Zizou Bergs.

Het ging in München in de eerste set gelijk op. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Griekspoor trok die met 8-6 naar zich toe. In de tweede set wist Griekspoor zijn tegenstander meteen te breken. De nummer 37 van de wereld verzuimde in de tiende game de partij uit te serveren. Dit keer won Zverev de tiebreak. Griekspoor kreeg in de derde set volop kansen, maar liet die liggen. Het was Zverev die de opslag van zijn tegenstander brak en hij wist de partij voor eigen publiek wel uit te serveren.