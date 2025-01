Consumentenbond: nog steeds meldingen over krimpflatie supermarkt

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond merkt dat krimpflatie in de supermarkt nog steeds voorkomt. Bij dit verschijnsel blijven supermarktproducten even duur, maar bevatten ze minder inhoud.

Het Meldpunt Eerlijk van de Consumentenbond kreeg vorig jaar 250 meldingen van consumenten over krimpflatie. Dat aantal is wel lager dan in voorgaande jaren. Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar suggereert dat dit mogelijk komt, doordat veel merken de inhoud van hun verpakkingen al eerder hebben verminderd.

"Of omdat consumenten de krimp niet in de gaten hebben. Dat laatste is niet gek, want we zien dat fabrikanten de inhoud van verpakkingen, heel slinks, in steeds kleine stapjes aanpassen", geeft ze aan.

Opnieuw kleiner

Volgens de Consumentenbond valt op dat ook producten waarvan de inhoud al eerder onopvallend was verminderd, opnieuw kleiner zijn geworden. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij belegen kaas van Maaslander en een doos Ariel-wascapsules.

Molenaar stelt dat fabrikanten in reactie op het onderzoek vooral wijzen naar de winkeliers die volgens hen de prijs bepalen. Ook zeiden sommige fabrikanten volgens haar dat de verminderde inhoud te maken had met productverbetering.

"Allemaal kulargumenten", noemt Molenaar dat. "Wees gewoon eerlijk en duidelijk. Zet op de verpakking dat er voortaan minder in zit of houd de inhoud hetzelfde en verhoog de prijs. Niet leuk, maar wel zo eerlijk."