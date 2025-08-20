ECONOMIE
Westnijl- en chikungunya-virus: Europese gezondheidsdienst waarschuwt voor ziekmakende muggen

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Redactie
woensdag, 20 augustus 2025 om 14:09
anp200825120 1
Recorduitbraken van het westnijlvirus en het chikungunya-virus in Europa lijken het "nieuwe normaal" te worden, waarschuwt de Europese gezondheidsdienst ECDC woensdag. De langere, warmere zomers en mildere winters die worden veroorzaakt door klimaatverandering zijn gunstige omstandigheden voor de muggen die de virussen bij zich dragen.
Het westnijlvirus wordt volgens het ECDC de afgelopen tien jaar elk jaar in nieuwe gebieden vastgesteld. In 2025 werd het westnijlvirus in acht Europese landen gesignaleerd. In totaal werden 335 gevallen geregistreerd in onder meer Italië, Griekenland en Frankrijk. Negentien mensen zijn eraan overleden.
Uitbraken van het chikungunya-virus zijn dit jaar gezien in Frankrijk en Italië. Mensen met een chikungunya-infectie kunnen last krijgen van onder meer hoge koorts, erge pijn in de gewrichten, misselijkheid en huiduitslag. Tien jaar geleden kwam het virus in zo'n 114 regio's voor, inmiddels is het in 369 Europese regio's geregistreerd.

