Consumentenbond: veel misleidende duurzaamheidsclaims Unilever

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond wil dat de Autoriteit Consument & Markt optreedt tegen Unilever om misleidende duurzaamheidsclaims. De belangenorganisatie bekeek ruim 450 producten van Unilever en op meer dan de helft zouden onjuiste claims staan. Volgens de bond gebruikt Unilever, met merken als Hellmann's en Knorr, het containerbegrip 'duurzaam' vaak te algemeen.

"Bijvoorbeeld 'op duurzame wijze geteeld' en 'sustainably grown cocoa'. Dat is misleidend omdat het te algemeen is. Fabrikanten mogen dit soort claims alleen gebruiken als een product aantoonbaar geen enkele negatieve invloed heeft. Dat is vrijwel onhaalbaar", stelt de Consumentenbond maandag in een verklaring.

Daarbij spreekt de bond van "grootschalige greenwashing". De organisatie stoort zich ook aan zelfverzonnen logo's die Unilever soms op zijn producten zou plakken voor een betrouwbare uitstraling. De Consumentenbond vond vier van dit soort "misleidende bedrijfslogo's" op 118 Unilever-producten.