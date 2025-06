Britse politici willen speciaal visum voor Gazanen

LONDEN (ANP) - Tientallen Britse parlementariërs dringen aan op invoering van een speciaal visum voor inwoners van de Gazastrook met familie in het Verenigd Koninkrijk. Ze vragen premier Keir Starmer en zijn minister van Binnenlandse Zaken schriftelijk om snel met een regeling te komen om Palestijnen "met hun dierbaren in het Verenigd Koninkrijk te herenigen, totdat het veilig is om terug te keren". Dat bericht Sky News, dat de brief heeft ingezien.

De 67 politici uit het Lager- en Hogerhuis wijzen erop dat hun land eerder met speciale regelingen kwam voor vluchtelingen uit Oekraïne en Hongkong. Palestijnse families verdienen een vergelijkbare behandeling, schrijven de parlementsleden. Ze zeggen zich grote zorgen te maken over "het enorme leed dat de Palestijnen in Gaza wordt aangedaan".

De oproep krijgt steun van leden van meerdere politieke partijen, waaronder politici van de Labourpartij van Starmer, de Green Party, de Liberal Democrats en de Scottish National Party.