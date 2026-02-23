Consumentenbond waarschuwt voor onderzochte koptelefoons

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond roept mensen op voorzichtig te zijn met koptelefoons die volgens een recent onderzoek te veel schadelijke stoffen bevatten. "Wij raden aan om langdurig huidcontact met de koptelefoons die slecht uit het onderzoek komen te verminderen, houd hem bijvoorbeeld niet om je nek als je hem niet gebruikt. En heel simpel: doe hem niet in je mond. Sabbel bijvoorbeeld niet op het kabeltje terwijl je de koptelefoon draagt", meldt een woordvoerster van de Consumentenbond.

Het Europese ToxFree Life for All-project meldde vorige week na onderzoek, uitgevoerd met onder meer financiële steun van de Europese Unie, dat veel van de tientallen onderzochte koptelefoons schadelijke stoffen bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om bisfenol A, dat het lichaam kan binnendringen en zo het immuunsysteem kan verzwakken.

Juist ook duurdere (gaming)headsets kwamen slecht uit het onderzoek, zoals bepaalde producten van Sony, Samsung en Sennheiser. Verkopers als bol.com en MediaMarkt lieten al aan het AD weten bepaalde producten uit de verkoop te hebben gehaald. Ook de Nijntje-koptelefoon van HEMA kreeg een negatief oordeel.

Plastic en metalen verpakkingsmateriaal

"Zeker wat betreft de kinderkoptelefoons raden wij aan om op te letten wat je kind ermee doet. Als de koptelefoon door je kind in de mond wordt gedaan, raden we aan hem niet meer te gebruiken", aldus de Consumentenbond.

Bisfenol A is ook veelvuldig te vinden in plastic en metalen verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen en herbruikbare drinkflessen. Daar gelden al wel regels voor, maar die worden vaak overschreden, zo bleek eerder al uit onderzoek.