Skilegende Vonn: dokter heeft mijn been gered

Sport
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 17:40
BERLIJN (ANP/DPA) - Skilegende Lindsey Vonn heeft dokter Tom Hackett van de Amerikaanse ploeg voor de Winterspelen bedankt voor het redden van haar been. "Hij heeft voorkomen dat mijn been geamputeerd moest worden", zegt de Amerikaanse in een video op Instagram.
Volgens de 41-jarige Vonn werd de druk in haar gebroken been door bloedingen en zwellingen zo groot dat er een gevaarlijke situatie ontstond. "De dokter heeft mijn been opengesneden en weer laten ademen. Hij heeft me gered", zegt ze.
Vonn verscheen met een gescheurde kruisband aan de start van de olympische afdaling. Ze kwam na dertien seconden zwaar ten val en brak een been. De Amerikaanse werd vier keer geopereerd in Italië en vloog vorige week terug naar haar geboorteland, waar de olympische kampioen van 2010 zes uur onder het mes ging. Inmiddels heeft ze het ziekenhuis verlaten.
