Consumentenbond waarschuwt voor onnodig dure vliegticketwebsites

De Consumentenbond waarschuwt dat websites voor vliegtickets goedkope tickets beloven, maar vaak hoge prijzen rekenen voor bagage en stoelreserveringen. Ook geven deze sites vaak geen compleet aanbod en verstoppen ze extra kosten, stelt de belangenorganisatie voor consumenten na eigen onderzoek. Volgens de Consumentenbond doen consumenten er daarom verstandig aan vliegtickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij te kopen.

Voor het onderzoek bekeek de Consumentenbond de prijzen voor vliegtickets op elf populaire ticketwebsites. Daaruit kwam naar voren dat deze sites tot vier keer zoveel vroegen voor bagage en stoelreserveringen als luchtvaartmaatschappijen. Ook werden verplichte boekingskosten soms pas heel laat in het boekingsproces zichtbaar. Dat ging om bedragen tot 63 euro per persoon.

Het viel de Consumentenbond ook op dat de sites in hun vergelijking regelmatig goedkopere vluchten van maatschappijen als easyJet, KLM of Ryanair niet meenamen. Verder boden de sites soms onzindiensten aan, bijvoorbeeld 'online inchecken' voor 7 euro terwijl dat gratis is bij elke luchtvaartmaatschappij.

Volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is de situatie "nog erger" dan tijdens het vorige onderzoek van de bond in 2022. "Op het eerste gezicht lijken de prijzen van vliegticketwebsites redelijk. Maar vervolgens brengen ze enorm hoge kosten in rekening voor optionele diensten."