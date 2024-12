"Er zijn heel veel onzinbanen" zeggen HR-mensen. ’Bij ons kan best 10 tot 20% van de banen weg’

Wie in een grote organisatie heeft gewerkt zal zich vast wel eens hebben afgevraagd wat sommige afdelingen of functies eigenlijk bijdragen aan het doel van de organisatie. Dat is vooral zo in organisaties die geen winstoogmerk hebben - zoals de overheid - of waar zoveel geld wordt verdiend dat het niet op kan.

Een op de drie hr-managers schaamt zich voor de ’onzinfuncties’ in de eigen organisatie. ’We kunnen zeker 10% en misschien wel 20% van dit soort banen schrappen zonder gevolgen voor onze dienstverlening’, vindt maar liefst de helft. Toch grijpen bedrijven niet altijd in.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 hr-managers van middelgrote en grote bedrijven in opdracht van wervings- en selectiebureau Pro Contact, waar De Telegraaf over schrijft. Eerder dit jaar waarschuwden diezelfde managers dat jongeren te vaak kiezen voor bijvoorbeeld een bullshitbaan als influencer, terwijl er enorme personeelstekorten zijn in de zorg, het onderwijs en de techniek.

Organisaties moeten hun manier van werken en het personeelsbestand eens kritisch onder de loep nemen, zeggen de meesten. Niet alleen omdat dat bedrijven een stuk efficiënter zou maken, maar ook omdat de behoefte aan arbeidskrachten ergens anders zo groot is.

Mensen en functies wegdoen is vervelend werk voor leidinggevenden. Dat kan een reden zijn dat niet wordt ingegrepen, zegt het onderzoek. „Mogelijk omdat de rest van de organisatie geen gedoe wil met lange en kostbare juridische procedures”, zegt directeur Noud Baijens van Pro Contact tegen De Telegraaf. „Zeker bij oudere medewerkers zingen ze het dan liever uit.”

Hij denkt wel te weten om wat voor soort ’onzinbanen’ het gaat. „Denk aan financiële of administratief ondersteunende functies. Of aan projectmanagers en banen in de communicatie en marketing. Ik ken een hoop mensen die daar helemaal niet gelukkig in zijn. Sommigen zouden diep in hun hart liever met hun handen werken. Of ze lopen vast omdat ze hun baan eigenlijk heel saai vinden. Die krijgen een bore-out.”