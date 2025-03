Consumentenbond wil vaste rekenmethode voor terugleverkosten

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond dringt aan op meer transparantie bij energieleveranciers over de manier waarop zij hun kosten doorberekenen aan consumenten. Energieleveranciers zouden daarbij maar één vaste rekenmethode moeten gebruiken, vindt de bond.

"Ze doen het allemaal anders. De één rekent een vast bedrag per maand, de ander werkt met zogeheten 'schalen' of rekent een tarief per kWh. Voor consumenten is het haast onmogelijk om aanbieders met elkaar te vergelijken", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar maandag in een verklaring.

Volgens de belangenbehartiger zijn de kosten die zonnepaneelbezitters betalen voor de teruglevering van zonnestroom, sinds juli vorig jaar bij vaste jaarcontracten gemiddeld met 38 procent gestegen. Daarbij trof de bond prijsverschillen aan tussen energieleveranciers die kunnen oplopen tot honderden euro's per jaar. De organisatie zet vraagtekens bij de grote verschillen en almaar stijgende kosten. "We willen dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) veel vaker dan nu het geval is, de kosten van de leveranciers onderzoekt."

Volgens Molenaar wordt de door de bond gevraagde vereenvoudiging wel in de nieuwe energiewet geregeld. "Maar die gaat pas in 2026 in. Tot die tijd blijft het puzzelen."