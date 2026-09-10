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Consumentenbond wil verbod op camerabril Meta om privacyzorgen

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 7:50
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DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond wil een verbod op de Ray-Ban-camerabril van Meta. De bril kan te makkelijk mensen stiekem filmen en is daarmee een "gevaar voor de privacy", stelt de bond. Een dergelijk verbod zou er in Europees verband moeten komen.
De AI-bril is ontworpen om eruit te zien als een gewone bril, maar heeft ingebouwde functies waarmee gebruikers handsfree foto's en video's kunnen maken, kunnen bellen of muziek kunnen luisteren. Als je een opname maakt, gaat er een lampje knipperen aan de voorkant van de bril.
Volgens de Consumentenbond zijn er speciale stickers te koop om dit lampje af te dekken. De bond stelt dat het ook met een sticker over het lampje nog steeds lukt om video's te maken, ondanks claims van Meta dat de camera niet werkt als het opnamelampje wordt gemanipuleerd.
"Extra zorgelijk is dat alle filmpjes en foto's die de bril maakt naar Meta gaan, het moederbedrijf van Instagram en Facebook", stelt directeur Sandra Molenaar. "Een bedrijf dat wij al jaren bekritiseren vanwege talloze privacyschendingen."
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