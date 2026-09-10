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Doden en vermisten door brand op veerboot Filipijnen

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 8:10
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PUERTO PRINCESA (ANP/AFP) - Bij een brand op een veerboot in de Filipijnse provincie Palawan zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Meer dan tachtig mensen worden nog vermist. Dat meldt de kustwacht van het land. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk en wordt onderzocht.
Zeker 43 opvarenden konden worden gered. Er waren 134 passagiers en bemanningsleden aan boord van de veerboot, die onderweg was van Manilla naar Coron.
Het blussen van de brand, die woensdagavond ontstond, is volgens de kustwacht nog steeds bezig. De veerboot bevond zich nabij een toeristische trekpleister.
Gedurende de nacht is de veerboot verder afgedreven door de stroming en wind. Die bemoeilijken de reddingsoperatie, aldus de kustwacht. Reddingswerkers kunnen bovendien nog niet aan boord van de veerboot, vanwege de rook en de hitte, en het risico op explosies. Meerdere vaartuigen zijn ingezet.
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