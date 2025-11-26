Consumentenbond ziet winkelketens de fout ingaan met garantie

DEN HAAG (ANP) - Grote winkelketens en webshops weigeren klanten vaak onterecht garantie te geven bij kapotte producten, meldt de Consumentenbond. De belangenorganisatie baseert dat op eigen onderzoek waarbij ze via undercovershoppers onder andere bol, Coolblue, MediaMarkt en Expert vragen stelde over een kapotte wasmachine. In driekwart van de gevallen kregen ze onjuiste informatie van de winkels.

In Nederland geldt geen vaste termijn voor de wettelijke garantie. Maar hier gingen winkels volgens de Consumentenbond vaak de fout in. Ze stelden dat de garantie standaard na twee jaar verloopt. In werkelijkheid hangt de wettelijke garantieperiode af van de verwachte levensduur van het product. In het geval van de 2,5 jaar oude wasmachine van 1000 euro waarover de Consumentenbond vragen stelde, was dat dus langer dan twee jaar.

De bond onderzocht ook de ketens Electro World en EP. Daarnaast gingen mysteryshoppers met hun garantievragen naar fabrikanten die direct aan consumenten verkopen, zoals AEG, Bosch, Miele en Samsung.