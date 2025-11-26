ECONOMIE
Maersk denkt na over hervatten van vaarroute door Rode Zee

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 8:03
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Scheepvaartconcern Maersk overweegt zijn schepen weer door de Rode Zee te laten varen. Het Deense bedrijf heeft aangegeven dat de omstandigheden om de doorvaart door het gebied te hervatten, lijken te verbeteren. Daardoor zou de belangrijke route voor het scheepvaartverkeer tussen Azië en Europa mogelijk weer veilig bevaarbaar zijn.
Veel schepen varen al een hele tijd niet meer door de Rode Zee en het daarbij gelegen Suezkanaal in verband met aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen. Die rebellen doen dat uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Maar sinds het staakt-het-vuren in de oorlog in Gaza is het rustiger geworden in de Rode Zee.
De schepen van Maersk varen nu nog om het zuiden van Afrika heen, wat veel langer duurt en daardoor meer geld kost. Maersk-topman Vincent Clerc heeft nog geen definitief besluit genomen over het hervatten van de vaarroute door de Rode Zee. Dat doet hij naar eigen zeggen pas als de veiligheidszorgen voor de bemanningen echt weggenomen zijn.
