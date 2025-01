Consumentenclub hekelt aanbod Meta rond advertentieloze sites

BRUSSEL (ANP) - Gebruikers van Facebook en Instagram krijgen in de Europese Unie nog steeds geen eerlijke keuze voorgespiegeld als moederbedrijf Meta ze vraagt of ze een versie willen die geld kost of niet. Dat stelt de Europese consumentenorganisatie BEUC na een analyse van het nieuwe aanbod dat het socialemediabedrijf het afgelopen najaar presenteerde.

Meta wil aan Europese wetgeving voldoen door consumenten de keuze te geven tussen een versie die geld kost maar geen gepersonaliseerde advertenties plaatst, of de huidige onbetaalde versies. Bij die 'gratis' versie blijven gebruikers betalen met hun data. Dit leidde eerder al tot felle kritiek van BEUC. Een vernieuwd aanbod is volgens de consumentenorganisatie nog altijd onvoldoende om aan EU-wetgeving te voldoen.

Volgens de belangenvereniging gebruikt Meta verhullende taal rond het verzamelen van persoonlijke data. Ook zouden gebruikers nog steeds geen daadwerkelijk vrije keuze hebben tussen het wel of niet delen van data, omdat het ontwerp van Facebook- en Instagram-pagina's ze richting de voor Meta gunstigste keuze stuurt: instemmen met gebruik van persoonlijke data. De consumentenorganisatie roept de Europese Commissie en toezichthouders uit lidstaten op om actie te ondernemen tegen Meta.