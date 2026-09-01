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Consumentencollectief verwacht nieuw record benzineprijs

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 20:13
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EINDHOVEN (ANP) - De prijs voor benzine in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte, verwacht consumentencollectief UnitedConsumers. Door de opgelopen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten vervliegt de hoop dat de Straat van Hormuz snel open kan. Die zeestraat is belangrijk voor olie en brandstoffen uit de Golfregio, maar wordt sinds het begin van de Iranoorlog zo goed als geblokkeerd door Iran.
Het leidde deze week al tot stijgende prijzen aan de pomp. UnitedConsumers verwacht dat de landelijke gemiddelde adviesprijs woensdag stijgt tot net geen 2,67 euro per liter Euro95, bevestigt brandstofexpert Derk Foolen na berichten van NU.nl en RTL Nieuws. Het record staat nu nog op 2,646 euro per liter. Die prijs werd 6 mei bereikt.
UnitedConsumers houdt de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen met tankstations in Nederland bij en baseert daar de gemiddelde prijs op. Op dit moment zijn de adviesprijzen van vier bedrijven binnen.
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