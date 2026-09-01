ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Autoriteiten Cyprus zijn gezonken veerboot op het spoor

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 19:54
anp010926215 1
NICOSIA (ANP) - Zoekteams zijn het voor de kust van Cyprus gezonken hogesnelheidsveer op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus, Tufan Erhurman.
De locatie van het vaartuig zou duidelijk zijn, al houdt Erhurman nog wel een slag om de arm. Het veer zonk zondag plotseling toen het op weg was van Cyprus naar het Turkse Taşucu. Zeker acht van de meer dan 250 opvarenden vonden daarbij de dood. Nog een twintigtal mensen wordt vermist. De kapitein en bemanning werden gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
Om de schipbreukelingen in veiligheid te brengen, werd een grootscheepse reddingsactie opgezet, ondersteund door helikopters. Vaartuigen die de zeebodem in kaart kunnen brengen, zochten vervolgens naar het gezonken schip. De zwarte doos van het veer is nog niet geborgen. De autoriteiten hopen daarin het antwoord te vinden op de vraag hoe het veer plotseling kon kapseizen en zinken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

shutterstock_2571073875

Wie je nooit laat uitpraten is meestal geen narcist, maar iets veel gewoners

images

ING laat je pincode zien in de app — hoe erg is dat eigenlijk?

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

Loading