Kremlin verwacht ontmoeting Poetin, Trump en Xi in november

MOSKOU (ANP) - De Amerikaanse, Russische en Chinese presidenten zullen elkaar mogelijk later dit jaar ontmoeten. Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping worden volgens het Kremlin allemaal verwacht op een economische top in november en zouden elkaar daar spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee.

Het gaat om een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in de Chinese stad Shenzhen op 18 en 19 november. Xi en Poetin spraken elkaar maandag ook al tijdens een bijeenkomst van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie. Volgens een woordvoerder van het Kremlin is daarbij ook gesproken over de mogelijke top met Trump.

De Amerikaanse president ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar. Daar ging het onder meer over een einde aan de oorlog in Oekraïne, maar op dat vlak werd geen resultaat geboekt.

Trump ging in mei voor het laatst langs bij Xi in China.