Consumentenorganisaties bezorgd over privacy bij banktoegang BRP

DEN HAAG (ANP) - Belangenorganisaties voor consumenten hebben kritisch gereageerd op het voorstel van het kabinet om banken onder strenge voorwaarden toegang te geven tot de Basisregistratie Personen (BRP). De maatregel moet het banken makkelijker maken gegevens van hun klanten te controleren om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Maar de stichting Privacy First en de Consumentenbond zijn bezorgd dat dit ten koste gaat van de privacy.

Gemeenten houden persoonsgegevens van hun inwoners bij in de BRP. In een reactie op het voorgenomen besluit zegt Privacy First dat de toegang van banken tot de BRP "disproportioneel en onnodig" is. Ook gaat het volgens de stichting in tegen de privacywet AVG, "aangezien het geen bijdrage levert aan de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en naleving van de sanctieregels".

De Consumentenbond vraagt zich af waarom een koppeling aan de BRP nodig is, in plaats van een privacyvriendelijkere verificatiemethode.