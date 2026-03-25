Duitse vakbond naar rechter om beïnvloeding or-verkiezing Tesla

Economie
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 17:34
GRÜNHEIDE (ANP/AFP) - Een vakbond in Duitsland sleept Tesla voor de rechter vanwege een verkiezing voor de ondernemingsraad van een grote fabriek in Grünheide. Volgens de bond IG Metall moet de uitslag van die verkiezing nietig worden verklaard, omdat er aanwijzingen zijn dat Tesla zich tijdens de verkiezingscampagne schuldig maakte aan intimidatie.
Kandidaten van IG Metall eindigden achter de winnaar, Giga United, die gelieerd is aan het management van de Tesla-fabriek. De metaalvakbond beschuldigt Tesla ervan IG Metall op verboden manieren te hebben benadeeld.
Zo zouden hogergeplaatsten de verkiezing hebben beïnvloed. Ook zou Tesla hebben beweerd dat winst voor IG Metall banen zou kunnen kosten bij de fabriek, terwijl het verboden is om te dreigen met nadelen. Daarnaast zou IG Metall geen tekst hebben mogen projecteren op de fabriek, terwijl de aan Tesla verbonden kandidaten dat wel mochten.
