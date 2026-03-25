Amerikaanse defensie steekt meer geld in wapens en munitie

Samenleving
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 17:28
ARLINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft drie overeenkomsten afgesloten voor raketten en onderdelen voor munitie en wapensystemen. Daarmee kunnen voorraden aangevuld worden die zijn geslonken door de oorlog in het Midden-Oosten. "Zo wordt de industriebasis klaargemaakt voor oorlogstijd", zegt onderminister Michael Duffey.
Het ministerie van Oorlog, zoals het door de regering van president Donald Trump wordt genoemd, kondigde extra investeringen in verschillende soorten wapens aan. Met Lockheed Martin en BAE Systems is afgesproken dat de productie van koppen om de luchtdoelraket THAAD te geleiden wordt verviervoudigd. Lockheed Martin gaat ook vier keer zo veel Precision Strike Missiles (PrSM) produceren. Dat zijn moderne ballistische raketten.
Het bedrijf Honeywell Aerospace gaat volgens het ministerie meer "kritieke onderdelen voor de munitievoorraad van Amerika, waaronder navigatiesystemen" maken.
