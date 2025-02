Dit zijn de cruciale kantelpunten in de veroudering van je brein

Ons brein veroudert niet geleidelijk, maar kent drie duidelijke pieken waarop de achteruitgang versnelt. Dit blijkt uit onderzoek waarover the Britse krant The Telegraph bericht. Het goede nieuws: met de juiste leefstijl kunnen we hier zelf veel invloed op uitoefenen.

Chinese onderzoekers hebben ontdekt dat op de leeftijden van 57, 70 en 78 jaar de hersenen een versnelde veroudering doormaken. Ze onderzochten hiervoor dertien eiwitten die samenhangen met hersenveroudering. Deze momenten blijken samen te vallen met belangrijke levensfases.

Vooral interessant is dat sommige mensen deze versnelde achteruitgang veel sterker ervaren dan anderen. De sleutel tot dit verschil ligt in onze dagelijkse gewoontes. Net zoals we ons cholesterol in de gaten houden voordat het hartproblemen veroorzaakt, kunnen we ook hersenveroudering aanpakken door op tijd in actie te komen.

De drie leeftijden

Rond 57 jaar speelt vooral het middelbare-leeftijd-effect. Extra kilo's hebben dan niet alleen invloed op het lichaam, maar ook op de hersenen. Het brein krijgt minder voedingsstoffen en ontstekingen nemen toe. De oplossing? In beweging blijven en gezond eten.

Bij 70 jaar zien we het 'pensioen-effect'. Mensen worden dan vaak wat te comfortabel en vermijden uitdagingen. Dit is juist het moment om het brein actief te houden. Niet alleen met kruiswoordpuzzels, maar met écht uitdagende activiteiten zoals een nieuwe taal leren of starten met een nieuwe sport.

De piek op 78 jaar hangt samen met hoe goed iemand zijn 'cognitieve reserves' heeft opgebouwd. Dit zijn als het ware extra verbindingen in het brein die beschermen tegen achteruitgang. Hoe meer reserves, hoe beter het brein bestand is tegen veroudering.

Eenzaamheid en isolement zijn risicofactoren

Experts benadrukken dat eenzaamheid en sociaal isolement grote risicofactoren zijn. Een gezellig praatje in het café kan daarom net zo waardevol zijn als een hersentraining. Ook kleine dagelijkse uitdagingen helpen: zelf die nieuwe TV installeren in plaats van de kinderen te vragen, of taken overnemen die normaal je partner doet.

Het onderzoek laat zien dat we niet machteloos staan tegenover hersenveroudering. Door tijdig de juiste keuzes te maken in onze leefstijl, kunnen we een groot verschil maken voor onze hersengezondheid op latere leeftijd.

Bron: The Telegraph