Consumentenvertrouwen VS daalt door zorgen over banen en inkomens

NEW YORK (ANP) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in augustus licht gedaald door groeiende zorgen over banen en inkomens, meldt een toonaangevende onderzoeksorganisatie. De maandelijkse index van de Conference Board in New York daalde met 1,3 punt naar 97,4. Dat is wel hoger dan economen hadden verwacht.

Het consumentenvertrouwen ligt nog altijd ruim onder het niveau van voor de coronaperiode. De recente afkoeling van de arbeidsmarkt versterkt de economische zorgen, mede door de importtarieven van president Donald Trump. De banengroei en loonstijgingen zijn aanzienlijk vertraagd en het wordt voor werkloze Amerikanen steeds moeilijker om een nieuwe baan te vinden.

De verslechtering van de arbeidsmarkt staat inmiddels centraal in de overwegingen van de Federal Reserve bij het bepalen wanneer het verlagen van de rente wordt hervat. Vorige week liet voorzitter Jerome Powell tijdens een conferentie de deur open voor een renteverlaging in september.