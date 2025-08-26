ECONOMIE
Nederland wil aandacht voor staal bij nieuwe afspraken EU en VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 17:07
anp260825158 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland kan leven met de eerste handelsafspraken die zijn gemaakt tussen de EU en VS, maar dringt aan op "speciale aandacht" voor de Amerikaanse importheffing van 50 procent op staal bij vervolgafspraken. Dat schrijft demissionair minister Ruben Brekelmans (Buitenlandse Zaken, VVD) in een reactie op de vorige week naar buiten gebrachte afspraken.
Eind vorige maand bereikten beide handelsblokken overeenstemming, waarna op 21 augustus een verdere uitwerking volgde. Er komt een Amerikaanse invoerheffing van 15 procent op de meeste EU-producten, waaronder auto's, farmaceutische producten en halfgeleiders. Maar de hoge staal- en aluminiumheffing blijft voorlopig van kracht.
Voor de staalheffing moet meer aandacht komen "mede vanwege het belang van staal in andere industriële sectoren", aldus de minister. Hij vindt het positief dat er een akkoord is, maar ziet het als een eerste stap. De afspraken zorgen voor "een mate van stabiliteit en voorspelbaarheid" gewenst door het bedrijfsleven. En nog hogere tarieven zijn voorkomen.
