Consumentenvertrouwen VS naar laagste niveau in ruim 3 jaar

ANN ARBOR (ANP/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is deze maand gezakt naar het laagste niveau sinds juni 2022. Dat meldt de Universiteit van Michigan op basis van een voorlopige raming. Amerikaanse consumenten zijn vooral bezorgd over de aanhoudende shutdown van de overheid en de afzwakkende arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

Volgens de onderzoekers zijn de zorgen wijdverspreid over leeftijdsgroepen, inkomens en politieke voorkeuren. Vooral over de huidige economische omstandigheden zijn huishoudens somber gestemd. Die deelindex daalde zelfs naar het laagste niveau ooit. Zo zijn er meer zorgen over werkloosheid bij consumenten nu de arbeidsmarkt in de VS flink aan het afkoelen is. Daarnaast hebben huishoudens zorgen over de eigen financiën.

De shutdown van de federale overheid door het begrotingsconflict tussen Republikeinen en Democraten duurt nu al meer dan een maand. Het is daarmee de langste shutdown ooit in de VS.