Waarom je moet oppassen met te veel Omega-3

Dat vis bijdraagt aan een gezond eetpatroon staat nauwelijks ter discussie. Vooral vette vis is populair vanwege de omega-3-vetzuren. Die spelen een rol bij het functioneren van je hart en hersenen en zijn ook betrokken bij je zicht en de conditie van huid en haar. Het officiële advies van het Voedingscentrum is om wekelijks vis te eten, maar online klinkt steeds vaker de roep om dat vaker te doen.

Het tv-programma Pointer zocht uit wat daar wetenschappelijk van klopt en sprak met hoogleraar Ingeborg Brouwer, die al decennia onderzoek doet naar omega-3 en meewerkt aan voedingsrichtlijnen.

Volgens Brouwer is de reputatie van vis gebaseerd op grootschalige langetermijnstudies. Daarin blijkt steeds opnieuw dat mensen die regelmatig vis eten gemiddeld gezonder zijn en minder vaak hart- en vaatziekten krijgen. Een belangrijke verklaring ligt bij de vetzuren DHA en EPA, die ontstekingsremmend werken en essentieel zijn voor cellen en zenuwsignalen.

Dat betekent niet dat iedereen massaal vis moet inslaan of supplementen nodig heeft. Met één portie vette vis per week krijg je doorgaans voldoende EPA en DHA binnen. Extra capsules slikken levert voor de meeste mensen weinig op. "Vis bevat veel meer dan alleen omega-3, bijvoorbeeld ook vitamine D en er is veel bewijs dat vis op zichzelf goed is voor de gezondheid. Bij enkel omega-3 is dat beeld iets minder duidelijk.”

Brouwer waarschuwt zelfs voor hoge doseringen via pillen. "Dat is zeker niet zonder gevaar en is dus een slecht advies. Het kost je alleen maar veel geld en levert weinig op.”