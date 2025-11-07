ECONOMIE
Parijs roept Fransen in Mali op er weg te gaan

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 16:54
anp071125167 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse regering heeft Fransen in het Afrikaanse Mali opgeroepen er zo snel mogelijk weg te gaan. Grote delen van het land, inclusief de hoofdstad Bamako, zijn geïsoleerd geraakt door blokkades van jihadistische strijders.
Het is volgens Parijs verstandig snel een vliegtuig vanuit Bamako naar het buitenland te nemen, zolang er nog vluchten beschikbaar zijn. Het wordt afgeraden over de weg door het land te reizen. Groepen terroristen vallen het wegennetwerk aan. De veiligheidssituatie in het land verslechtert al weken volgens Parijs.
Het land wordt op veel plaatsen geterroriseerd door een beweging die zich Groep van Steun aan de Islam en de Moslims (JNMI) noemt en die verwant zou zijn aan Islamitische Staat. Sinds juli worden wegen naar grote plaatsen aangevallen en geblokkeerd. In veel plaatsen, inclusief Bamako, zijn door het gebrek aan aanvoer tekorten ontstaan, zoals aan brandstof.
De VS hebben in oktober al Amerikanen aangeraden er te vertrekken.
