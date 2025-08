Consumentenvertrouwen VS op hoogste niveau in 5 maanden

ANN ARBOR (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is in juli gestegen naar het hoogste niveau in vijf maanden, nadat het vertrouwen eerder dit jaar hard was gedaald door zorgen over het handelsbeleid van president Trump en een hogere inflatie. Volgens de Universiteit van Michigan zijn die zorgen nu afgenomen door de handelsdeals die Trump heeft gesloten met onder meer de Europese Unie.

De index die het vertrouwen uitdrukt, kwam volgens een definitieve stand voor juli uit op 61,7. In mei dook die graadmeter nog naar bijna het laagste niveau ooit gemeten door zorgen bij huishoudens dat de importheffingen van Trump de inflatie zouden aanwakkeren, waardoor de koopkracht wordt geraakt. Nu zijn Amerikanen wat minder bezorgd over sterk stijgende consumentenprijzen. De inflatieverwachtingen zijn afgenomen.

De onderzoekers zeggen ook dat het sentiment steun krijgt van de stijgende beurskoersen op Wall Street, na de zware daling in april door de importheffingen van Trump.