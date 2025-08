AEX eindigt met fors koersverlies na nieuwe importheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een flink koersverlies gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de gevolgen van de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump donderdag invoerde. De nieuwe heffingen moeten over een week ingaan.

Trump heeft de heffingen op tientallen handelspartners verhoogd met 10 tot 41 procent. Bijna alle handelspartners van de Verenigde Staten krijgen daardoor te maken met hogere importtarieven. De VS en de Europese Unie bereikten zondag een akkoord over een algemene heffing van 15 procent. Daarmee werd een handelsoorlog afgewend.

De AEX sloot 1,9 procent lager op 884,87 punten. Eerder op de dag zakte de AEX voor het eerst sinds mei onder de 900 punten. De MidKap eindigde 2,1 procent lager op 884,56 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen lieten minnen tot 2,9 procent zien.