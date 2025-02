Consumentenvertrouwen VS zakt naar laagste niveau in 7 maanden

ANN ARBOR (ANP/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is gezakt naar het laagste niveau in zeven maanden, door zorgen bij veel Amerikanen dat de importheffingen van president Donald Trump op buitenlandse goederen de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Michigan. Met name onder Democraten zijn er zorgen over die heffingen en een hogere inflatie.

Volgens een voorlopige schatting komt de vertrouwensindex deze maand uit op een stand van 67,8, tegen 71,1 in januari. Daarmee is het vertrouwen lager dan economen hadden verwacht. Trump heeft al invoerheffingen op goederen uit China opgelegd. Importtarieven voor Mexico en Canada werden na onderhandelingen met een maand uitgesteld. Trump heeft ook gedreigd met tarieven voor goederen uit de Europese Unie.

Door die heffingen kunnen producten uit het buitenland duurder worden voor huishoudens in de Verenigde Staten, wat dus de inflatie kan aanjagen. Daardoor zou de Amerikaanse centrale bank ook voorzichtiger kunnen worden met het verlagen van de rente, wat weer gevolgen kan hebben voor de leenkosten.

Volgens de onderzoekers werden consumenten ook negatiever over hun eigen financiën.