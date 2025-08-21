Snelladers stoten hoge concentraties fijnstof uit: ’Plaats ze niet bij scholen en ziekenhuizen’

Snelladers voor elektrische auto ’s, bedoeld om de lucht schoner te maken, blijken zelf een onverwachte bron van vervuiling. Uit onderzoek van de University of California naar tientallen Tesla-laadstations blijkt dat de apparaten veel meer schadelijke fijnstof uitstoten dan tot nu toe werd aangenomen.

De boosdoener is niet de auto, maar de ventilatoren in de laadkasten. “Deze ventilatoren blazen stof en deeltjes van banden en remmen de lucht in, waardoor de luchtkwaliteit op die locaties mogelijk niet voldoet aan de internationale gezondheidsrichtlijnen”, schrijven de onderzoekers deze week in vakblad Science Direct.

Wake-up call

Bij vijftig snellaadstations in Los Angeles County werden 'aanzienlijk hogere concentraties' gemeten dan bij officiële meetpunten van de Amerikaanse overheid. In sommige gevallen werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) structureel overschreden.

Volgens de onderzoekers is dit effect grotendeels over het hoofd gezien bij milieutoetsen van elektrisch vervoer. Ze noemen de uitkomst “cruciaal voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beschermen van de volksgezondheid, naarmate de elektrificatie van het transport vordert”. De resultaten zijn volgens hen een echte wake-up call.

Oplossing

Een oplossing is er wel: het team pleit ervoor om speciale filters te ontwikkelen om de uitstoot flink te verminderen. Tot die tijd pleiten de wetenschappers ervoor om snelladers niet bij scholen, verpleeghuizen of drukke woonwijken te plaatsen.

Ook in Nederland groeit het aantal snelladers snel. Tesla heeft net zijn vijftigste Supercharger uitgerold en marktleider Fastned is ook hard aan het uitbreiden. “De laders blazen op de grond en dat doet soms fijnstofdeeltjes van de benzineauto’s en resten rubber opwaaien”, zegt een woordvoerder van Fastned. “Hierdoor meet je hogere waardes. Dat wordt niet geproduceerd door de lader zelf. Wij gebruiken laders met filters die regelmatig worden vervangen.”

Of het probleem ook in Nederland speelt, onderzoeken TNO en het RIVM nog.